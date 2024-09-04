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«منتدى هيلي» السنوي الأول ينطلق 16 سبتمبر بأبوظبي

سلطان النعيمي ونيكولاي ملادينوف خلال المؤتمر الصحفي (وام)
5 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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يطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في 16 و17 سبتمبر الجاري، منتدى هيلي السنوي الأول، الذي سيُعقد في منتجع سانت ريجيس - جزيرة السعديات، أبوظبي، ويمثل إضافة قيِّمة للحوارات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز أمس، للإعلان عن المنتدى، أكد الدكتور سلطان النعيمي مدير عام المركز أن المنتدى شهادة على الشراكات الاستراتيجية الفعالة  بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وأكد نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، أن المنتدى منصة للمشاركة العالمية والحوار الاستراتيجي. 
ويعالج المنتدى، الذي يحمل شعار «نظام عالمي مضطرب: قراءة في المفاهيم، والتشكيل، وإعادة البناء»، قضايا عالمية مُلحَّة، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيه قادة فكر وخبراء دوليون ودبلوماسيون وأكاديميون على مدى يومين، لبحث أبرز التحديات والتحولات التي تعيد تشكيل عالمنا.
تتضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى هيلي ثلاثة محاور رئيسية تُعدُّ ركيزة أساسية لفَهْم المشهد العالمي المتغير، وهي: 
المحور الأول «الجيوسياسي» الذي سيتناول التحولات الجيوسياسية في ظل عالم مضطرب، وكيفية توظيف الدول الاضطرابات العالمية لتعظيم المكاسب ورسم مسارات آمنة، إضافة إلى مناقشة إعادة تشكيل الحوكمة العالمية، ومستقبل الشرق الأوسط بين الحرب والسلام، وصعود القوى الوسطى في عالم متعدد الأقطاب، ومحاولة استشراف تأثير مستقبل السياسة الأميركية في الساحة السياسية العالمية عام 2025.
أما المحور الثاني «الجيواقتصادي»، فسيسلّط الضوء على حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، وستتمخض عنه جلسات فرعية تتناول إعادة صياغة قواعد الأمن الاقتصادي، وعودة السياسات الحمائية، وكذلك إعادة رسم الممرات اللوجستية العالمية مع احتدام التنافس السياسي، والتحول الطاقي.  
ويناقش المحور الثالث «الجيوتكنولوجي» أثر التطور التكنولوجي المتسارع في التفاعلات الدولية، وآفاق التكنولوجيا الناشئة وتحدياتها، إضافة إلى دبلوماسية الفضاء، وحروب المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي.
وتُفتتح فعاليات منتدى هيلي بكلمات رئيسية تمهد الطريق لمناقشات مثمرة وبنَّاءة.
ويتألف المنتدى من 16 جلسة نقاشية تطرح رؤى ووجهات نظر مختلفة بشأن القضايا الملحَّة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتسلط الضوء على العوامل المعقدة والمؤثرة في القضايا الاستراتيجية، وذلك ضمن منصات تفاعلية مبتكرة.
ويقدم المنتدى أحدث التحليلات في المجالات الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوتكنولوجية، ويقدم توصيات بشأنها في السياسات العامة.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
الإمارات
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
سلطان النعيمي
نيكولاي ملادينوف
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