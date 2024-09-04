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علوم الدار

الهلال الأحمر ينفذ مبادرة توزيع المستلزمات المدرسية في العين

الهلال الأحمر ينفذ مبادرة توزيع المستلزمات المدرسية في العين
5 سبتمبر 2024 00:54

نفذت هيئة الهلال الأحمر بمدينة العين بالتعاون مع مطار العين الدولي مبادرة توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبنائها الأيتام المكفولين في الهيئة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر في العين أن مثل هذه المبادرات المجتمعية تسهم في تعزيز مسيرة العطاء والعمل الإنساني بين أفراد المجتمع مما يدخل السعادة على الطلاب من الأيتام.

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من جهته ثمن العقيد عبدالله محمد الأحبابي رئيس مركز مراقبة جوازات مطار العين الدولي جهود مركز الهلال الأحمر العين في خدمة الإنسانية والعمل التطوعي مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
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