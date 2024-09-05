"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي

تزامناً مع الإطلاق العالمي الاستثنائي لنيسان باترول 2025 الجديدة كلياً في أبوظبي - أحد أهم الأسواق لهذه السيارة - علق عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات": من المهم أن نستحضر الإرث الدائم الذي خلفه هذا الطراز الأيقوني على مر العقود الماضية، لا سيما في أبو ظبي. نيسان باترول تعد انعكاساً لروح مدينتنا وقلب المغامرة التي يتصف به شعبنا. وقد أثبتت هذه المركبة المعروفة بلقب "بطل الدروب"، أنها الرفيق المثالي لجميع الرحلات، فهي قادرة، بقوتها ومرونتها على خوض مختلف الطرق، بدءاً من شوارع المدينة وصولاً إلى الطرق الصحراوية الرملية الشاسعة.

ومنذ إطلاقها على طرقاتنا، أصبحت نيسان باترول مرادفاً لجوهر ثقافة الدولة وبيئتها وتراثها. وتتميز هذه السيارة بمكانتها الرائدة وأدائها الفائق، إلى جانب مستويات الراحة الفاخرة التي توفرها، ما يلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا، ويعزز من مكانتها كسيارة عائلية ذات شعبية واسعة، وخيار مثالي لتجربة قيادة شيّقة سواء في المدن أو على الطرق الوعرة.

ولسنوات عدة، تمكنت نيسان باترول من الهيمنة على سوق سيارات الدفع الرباعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تحتل المرتبة الأولى في فئتها باستمرار. وساهم هذا الطراز بشكل كبير في تعزيز سمعة نيسان في المنطقة، إذ أصبحت الأيقونة، باترول، الخيار المفضل للعملاء الإماراتيين الذين شكلوا حوالي 80% من مقتني السيارة من شركة المسعود للسيارات عام 2024 وحده. وتمكنت نيسان باترول من تأسيس شريحة واسعة من المالكين المخلصين والمحبين خلال العقد الماضي، وينعكس ذلك بوضوح في مبيعات هذا الطراز في أبوظبي، والتي سجلت زيادة كبيرة بنسبة 58%، وارتفاعاً مطرداً في معدلات رضا العملاء عن مبيعاتنا عاماً تلو الآخر، ما يدل على شعبية هذه السيارة وثقة العملاء في نيسان والمسعود للسيارات.

ومن المؤكد أن طرح نيسان باترول 2025 الجديدة كلياً سيعزز هذا الإرث، فبالإضافة إلى هيكلها القوي وتصميمها المتطور والجذاب، تتميز السيارة بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان، بالإضافة إلى أدائها الفائق وكفاءة محركها القوي V6 المؤلف من ست أسطوانات والمزود بشاحن مزدوج مع ناقل حركة آلي من 9 سرعات، وأنظمة السلامة المتطورة، ما يوفر معايير جديدة لما يمكن أن تقدمه المركبات للسائقين والركاب.

في المسعود للسيارات رضى عملائنا هو محور اهتمامنا، فهُم أولويتنا القصوى. نقدر بشكل كبير آراءهم وملاحظاتهم القيّمة، والتي نعتمد عليها لتحسين خدماتنا على نحو مستمر. ويحفزنا فهمنا العميق لدور باترول الاستثنائي في حياة العملاء على الاستمرار في الارتقاء بتجاربهم معنا وتجاوز توقعاتهم.

ويشير الاهتمام الشديد الذي لحظناه حتى قبل إطلاق سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً إلى نجاحها المتوقع. نحن على يقين تام أن هذا الحماس سيستمر في النمو وسنحرص في المسعود للسيارات، على توفير أفضل الخدمات على النحو الذي يناسب عملائنا، وذلك لتعزيز راحتهم وضمان رضاهم، والارتقاء بمستوى تجاربهم المتكاملة عند اقتناء سياراتهم معنا. مستعدون لمواصلة تقديم الأفضل لهم وتوفير تجارب شراء مميزة وممتعة.

كما نفتخر بالدور الحيوي لنيسان باترول في حياة عملائنا، وتوافقها مع الإرث المتنامي لإمارة أبوظبي وتطورها المستمر. وبالنسبة لنا، ترمز هذه السيارة لروح مجتمع أبوظبي المترابط وقيمه الراسخة، فهي أيقونة تتصف بالمرونة والمتانة الفائقة.

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