"القابضة" (ADQ) تتولى إدارة عمليات «درب» و«مواقف»

في إطار دعم منظومة خدمات النقل في أبوظبي، تولَّت شركة "القابضة" (ADQ) إدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية «درب»، ومنظومة المواقف في أبوظبي «مواقف»، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثّلة بمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل».

وبموجب هذا التفويض، ستقوم شركة "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، بإدارة نظامَي «درب» و«مواقف» ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بالجودة والمستوى ذاته، إضافة إلى استفادة «درب» و«مواقف» من محفظة أصول "القابضة" (ADQ) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لدعم تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي.

ولن تتأثر عمليات «درب» و«مواقف» بالانتقال إلى شركة "القابضة" (ADQ)، حيث ستواصل المنظومتان تقديم خدماتهما للمتعاملين من خلال القنوات الرقمية الخاصة بكلٍّ منهما، وستبقى المسؤولية الرقابية لكلٍّ من «درب» و«مواقف» ضمن اختصاصات ومسؤوليات «أبوظبي للتنقُّل».

وتُشرِف منظومة «درب»، التي أُطلِقَت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في الإمارة موزَّعة على الجسور الرئيسية المؤدِّية إلى المدينة ومنها، وتهدف المنظومة إلى تخفيف الازدحام في إمارة أبوظبي، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العامة. وأُنشِئ نظام «درب» بهدف تحقيق أهداف حكومة أبوظبي لتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي، عبر توفير بنية تحتية ذكية وعالمية المستوى للتنقُّل.

وأُسِّسَت منظومة «مواقف» في عام 2009، بهدف تطوير منظومة نقل متكاملة في أبوظبي، حيث تقدِّم للسائقين في الإمارة مواقف عامة ومنظَّمة، وهي منظومة رقمية كلياً توفِّر خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك، إضافةً إلى تكامل خدماتها مع التطبيق الذكي «درب».

وقال عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل: «تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية تعزيز الشراكة والتعاون مع الشركات الرائدة، والعمل على تطوير منظومة النقل لتحقيق آفاق جديدة في قطاع النقل في الإمارة، ونتطلَّع إلى العمل مع "القابضة" (ADQ) بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، واستمرارية توفير الخدمة وفق أعلى المستويات».

وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "القابضة" (ADQ): «ستسهم توسعة محفظتنا، من خلال انضمام (درب) و (مواقف)، في تعزيز جهود التعاون التي ستنعكس على شكل عوائد مالية مستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمتنقِّلين، وتقديم حلول مستدامة لمواقف المركبات على مستوى الإمارة. وستُسهم المنظومتان في تحسين تنقُّل الأفراد والبضائع بسلاسة، وتوفير حلول عملية ومتقدِّمة لتحديات التنقُّل داخل المدن، ما يعزِّز محفظة أصولنا الحالية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويساعد على تطوير شبكة نقل ذكية آمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي».

وتسعى "القابضة" (ADQ) إلى تطوير محفظتها من خلال دعم نمو شركاتها وتوفير المزيد من القيمة على المدى الطويل، مما يتيح لها تعزيز مساهمتها في تنويع اقتصاد أبوظبي، إضافة إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية في القطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والماء والنقل والغذاء والرعاية الصحية.