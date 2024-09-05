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علوم الدار

"شرطة أبوظبي" تعزز التعاون والشراكات لحماية البيئة

"شرطة أبوظبي" تعزز التعاون والشراكات لحماية البيئة
5 سبتمبر 2024 11:44

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بشأن حماية البيئة، ووضع إطار عام للتنسيق بين الجهتين في مجال إنفاذ التشريعات المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وتنمية ثقافة المجتمع وزيادة الوعي البيئي، لتحقيق الاستدامة في إطار تشريعات حماية البيئة وذلك تماشياً مع توجهات عام الاستدامة في دولة الإمارات.

وقّع المذكرة، اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ود. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، الحرص والاهتمام على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية، وتطوير سبل التواصل الفعال والتنسيق المستمر، ضمن المساعي المتواصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتطلعات المستقبلية المشتركة بما يعزز الريادة المؤسسية.

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من جهتها، قالت د. شيخة الظاهري، إن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتفعيل المبادرات البيئية المشتركة، لتحقيق الأمن البيئي والرخاء والازدهار للمجتمع، بما تتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي.

وفي إطار هذا التعاون، ستقوم القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي، بوضع آلية ضبط المخالفات القانونية، واتخاذ الإجراءات الخاصة التي تقع في نطاق اختصاصهما، وإنشاء منصة مشتركة بين الجهتين، لمواجهة التحديات البيئية المشتركة وتفعيل الرقابة لحماية البيئة والمحافظة عليها، إضافة إلى وضع خطة لتوعية الجمهور بشأن القوانين البيئية ومخالفاتها من خلال تنظيم حملات توعية مشتركة، ودراسة تطبيق منظومة المراقبة الذكية والعمل على تطويرها.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
هيئة البيئة
حماية البيئة
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