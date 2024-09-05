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"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد.. يطلع على عدد من المشاريع والسياسات الحكومية

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد.. يطلع على عدد من المشاريع والسياسات الحكومية
5 سبتمبر 2024 12:06

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في أبوظبي. واستعرض المجلس عدداً من المشاريع والسياسات الحكومية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من المشاريع الهادفة إلى تنظيم قطاعي الإعلام والتعليم في الدولة، والسياسات الجديدة في قطاع الطيران المدني، إضافة إلى مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية في مجال المشتريات الحكومية والمنظومة الضريبية والقطاع المصرفي والاقتصادي في الدولة. كما استعرض التقارير الحكومية المقدمة بشأن مستجدات برامج التوطين في القطاع الصحي والقطاع المصرفي، ونتائج تطبيق عدد من المبادرات والبرامج الثقافية. وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ مجموعة من البرامج الوطنية في مجالي الاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي، وتقارير بشأن المشاركة في فعاليات وأحداث دولية.

 

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منصور بن زايد
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