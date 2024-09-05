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علوم الدار

حمدان بن زايد: تشغيل المحطة الرابعة من «براكة» إنجاز تاريخي

حمدان بن زايد: تشغيل المحطة الرابعة من «براكة» إنجاز تاريخي
5 سبتمبر 2024 13:11

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي. نبارك للسواعد التي حققت هذا الإنجاز ونتطلع لمزيد من النجاحات».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
محطة براكة
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