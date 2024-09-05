إبداعات مميزة لأصحاب الهمم في "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

استطاعَ معرضُ أبوظبي الدَّولى للصيدِ والفروسية 2024ِ المساهمةَ في بناءِ إرثٍ عريقٍ والذي ساهمَ بنقلِ المعرضِ من معرضٍ تجاريٍّ الى آخر إنسانِيٍّ بامتيازٍ وذلكَ لعرضِ إبداعاتِ أصحابِ الهممِ ومنتجاتِهمْ المتنوعةِ.

كما تنظمُ مؤسسةُ زايد العُليا لأصحابِ الهممِ في المعرضِ ورشاً حيةً متنوعةً، يقدمُهَا طلابُ المؤسسةِ بالتعاونِ مع مدربيهم حولَ كيفيةِ إنتاجِ هذهِ المنتجاتِ داخلَ ورشِ التأهيلِ المهنِي بالمؤسسةِ، وتمَّ إعدادُ جدولٍ زمنيٍّ للورشِ الحيةِ، إلى جانبِ إبرازِ قدراتِ أصحابِ الهممِ وإمكانياتِهمْ في إنتاجِ منتجاتٍ تخدمُ مجالاتِ الصيدِ والفروسيةِ.

وتعتبرُ المشاركةُ في المعرضِ فرصةً فريدةً لتعزيزِ الوعي بقدراتِ أصحابِ الهممِ وإبرازِ دورهم الفعّالِ في المُجتمع من خلالِ المساهمةِ في مجالاتٍ مهمةٍ مثلَ الصيدِ والفروسيةِ وذلك لتعزيز حضورِ أصحابِ الهمم في مُختلفِ المحافلِ.

وتجسد مشاركة أصحاب الهمم في معرض الصيد والفروسية روح الإرادة والإبداع والمساهمة بفخر في الحفاظ على هذا التراث الأصيل.