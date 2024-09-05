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علوم الدار

طحنون بن زايد: مشروع براكة أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة

طحنون بن زايد: مشروع براكة أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة
5 سبتمبر 2024 18:32

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن «مشروع براكة أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في الإمارات».
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «حققت دولة الإمارات اليوم إنجازاً استثنائياً في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «يمثل مشروع براكة أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة من خلال تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي المتنامي في دولة الإمارات، وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
مشروع براكة للطاقة النووية
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