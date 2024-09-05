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علوم الدار

محمد بن راشد: براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة

محمد بن راشد: براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة
5 سبتمبر 2024 17:08

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن محطات براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة.
وأوضح سموه "أكملت، اليوم، بحمد الله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها. براكة للطاقة النووية ستوفر 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء .. براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة".
وأكد سموه أن "براكة للطاقة النووية ستحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات". 
وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول "براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد حفظه الله… إنجاز إماراتي .. وفخر عربي .. وإضافة عالمية لحماية الكوكب".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطاقة النووية
محمد بن راشد
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