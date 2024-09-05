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علوم الدار

محمد بن راشد: طحنون بن زايد ضمن 100 شخصية تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي

محمد بن راشد: طحنون بن زايد ضمن 100 شخصية تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي
5 سبتمبر 2024 19:46

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإدراج اسم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ضمن قائمة تضم 100 شخصية تشكل مستقبل تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه، «في عالم متغير.. تشكل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي.. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. أصدرت مجلة التايم قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال.. وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالمياً The Shapers.. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محلياً بل عالمياً.. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «ضمن القائمة أيضاً أحد أعضاء الفريق الوطني في هذا القطاع فيصل البناي وذلك ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال». 
وأوضح سموه «الوطن يفخر بكم.. ويراهن على ما راهنتم عليه.. والمستقبل يُبنى بكم ومعكم. وقادم أجيالنا بكم أجمل بإذن الله».

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محمد بن راشد
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