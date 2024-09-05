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علوم الدار

سيف بن زايد: مفاعل براكة للطاقة النووية .. رؤية قائد .. وإنجاز وطن

سيف بن زايد: مفاعل براكة للطاقة النووية .. رؤية قائد .. وإنجاز وطن
5 سبتمبر 2024 20:05

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن مفاعل براكة للطاقة النووية.. رؤية قائد.. وإنجاز وطن.
وكتب سموه، على منصة «إكس»: «الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إرساء نموذجٍ عالمي وإنجازٍ نوعي للطاقة النظيفة السلمية، بعينٍ تنظر للغد وتبني للأجيال القادمة وتضمن للبشرية مستقبلاً مستداماً».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «مفاعل براكة للطاقة النووية.. رؤية قائد.. وإنجاز وطن، ومع اكتمال تشغيل محطاته الأربع، أصبح مَعلماً حضارياً تنسج فيه الإمارات من الذرّة قصصاً من النور تضيء مسارات حاضرنا ومستقبلنا نحو عصرٍ جديدٍ من الحياد المناخي والتنمية المستدامة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
مفاعل براكة
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