«الصحة»: إطلاق حملة التوعية بالإنفلونزا الموسمية 9 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع يوم 9 سبتمبر لإطلاق الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تحت شعار «حصّن نفسك... احمِ مجتمعك»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز أبوظبي للصحة العامة - دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي ودبي الصحية، وذلك ضمن استراتيجيتها لإدارة البرامج الوقائية والمجتمعية وتوفير تغطية صحية شاملة لتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والارتقاء بكفاءات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال الوقاية، وتوسيع نطاق التغطية باللقاحات للفئات المستهدفة. وتستهدف الحملة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، بما فيهم العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، والعاملون في القطاع الصحي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا بما في ذلك كبار السن والحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة.

وتأتي حملة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركائها للتوعية بالإنفلونزا الموسمية في إطار استراتيجية وطنية لتحصين المجتمع وحماية صحة أفراده، من خلال سعي الحملة للتركيز على أهمية تطعيم المواطنين والمقيمين ضد الإنفلونزا والتوعية بفوائد الوقاية من المرض، كما تجسد الحملة أهداف الوزارة في تعزيز نظام الرعاية الصحية بالدولة، والعمل بشراكة وثيقة مع الجهات الصحية المعنية لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أقصى فائدة للمجتمع.

وتعد الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية من أهم الأحداث التي تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنظيمها سنوياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الإنفلونزا، فضلاً عن رفع الوعي بمسببات المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه. وتحرص الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على أن تكون برامجها التوعوية أكثر انتشاراً وتنوعاً للوصول إلى جميع فئات المجتمع، لضمان الحصول على اللقاح قبل بدء موسم الإنفلونزا الموسمية، ولتقليل معدل حدوث المضاعفات الناجمة عن انتشار هذا المرض.

وتصف منظمة الصحة العالمية الإنفلونزا الموسمية بأنها عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الإنفلونزا. وهي شائعة في جميع أنحاء العالم، ويتعافى معظم الناس منها دون علاج. وتنتشر الإنفلونزا بسهولة بين الأشخاص عند السعال أو العطس، والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من المرض ومضاعفته.