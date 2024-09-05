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علوم الدار

طقس صحو وغائم جزئياً نهارا ورطب ليلا

أبوظبي
5 سبتمبر 2024 21:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.
وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس المتوقعة، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:56.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 15:11، والجزر الأول عند الساعة 17:40.

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المصدر: وام
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