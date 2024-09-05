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علوم الدار

اختتام المعرض الاستشاري للبناء والتشييد في مدينة زايد

خلال الاطلاع على المشاريع المعروضة (من المصدر)
6 سبتمبر 2024 01:01

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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اختتمت بلدية منطقة الظفرة فعاليات المعرض الاستشاري في مدينة زايد، وسط مشاركات عديدة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد، تم خلاله استعرض كل ما يلزم المواطن الراغب في القيام بعملية البناء، سواء كان سكنياً أو صناعياً من مخططات ورسوم هندسية ومنتجات وأدوات، وكذلك اطلاعه على أهم القوانين، والإجراءات الواجب القيام بها خلال عملية البناء.
واستعرضت بلدية الظفرة، خلال المعرض، أهم المشاريع التي أُنْجِزَت، خلال الفترة الماضية، ومنها إنجاز مشروع إنشاء مسارات للدراجات بطول 33 كم، وكذلك إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الحدائق المصغرة في كافة مدن منطقة الظفرة، والبالغ عددها 37 حديقة، وهو من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وحماية البيئة والمحافظة عليها وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء لترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية مع التركيز على أشجار الغاف.
كما استعرضت البلدية مشروع إنجاز أول حديقة متخصصة لأصحاب الهمم وعائلاتهم في مدينة زايد بهدف توفير خدمات متميزة للاستجابة إلى تطلعاتهم، وتمكينهم من الحصول على أنشطة صحية، إلى جانب الترفيه والاستمتاع في بيئة صديقة متكاملة متاحة للجميع.
وبينت البلدية الدور المجتمعي الذي تقوم به من مختلف الفعاليات، ومنها ملتقيات السكان في مختلف المدن، وكذلك جهود المشاركة في مختلف الفعاليات والمهرجانات التي تُنَفَّذ في المنطقة ودورها في الرقابة الفعالة والتوعية على المنشآت غير الغذائية في منطقة الظفرة.

مدينة زايد
الإمارات
الظفرة
بلدية الظفرة
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