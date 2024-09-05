«قضاء أبوظبي» تحذر من خطورة التجارة غير المرخصة للأسلحة النارية والذخائر

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حذرت دائرة القضاء أبوظبي من خطورة التجارة غير المرخصة للأسلحة النارية والذخائر، موضحة أنها تجارة خطرة وتعتبر مهددات أمنية، كما أن عمليات الاتجار في الأسلحة من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة، تعرض مرتكبها إلى عواقب تمتد إلى استخدام الأسلحة النارية في ارتكاب جرائم جنائية.

وأشارت دائرة القضاء أبوظبي إلى أن هناك عقوبات مشددة نص عليها القانون الإماراتي لتجريم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص، محذرة من خطورة التجارة غير المرخصة لتبعاتها على الأمن والاستقرار.

وأكدت دائرة القضاء أبوظبي بأن الالتزام بالقانون يعتبر أمناً وأماناً.

الجدير بالذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي، تولي اهتماماً كبيراً في تعزيز جهودها التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، من خلال تنفيذها لحملات التوعية القانونية والتثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنة.

كما أن الرسائل التوعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لدائرة القضاء، تركز على العديد من القضايا المهمة والموضوعات التي تشغل بال أفراد المجتمع، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالتوعية لما لها من دور محوري في الحد من الجرائم بجميع أشكالها وصورها، والتصدي لها بشكل استباقي، ما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.



دور أولياء الأمور

تركز الرسائل التوعوية على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم ورعايتهم بالشكل الصحيح، ما يضمن حمايتهم من الوقوع في براثن الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على حياتهم ومستقبلهم، مع التركيز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة، إلى جانب التعريف بخدمات الدائرة.

كما أن الحملات التوعوية لدائرة القضاء، تحقق العديد من النتائج الإيجابية التي رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في ظل الحرص على تقديم المعلومة القانونية بطريقة سهلة ومبسطة، من خلال أفلام توعوية قصيرة تحقق أهدافها بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون.