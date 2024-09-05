الإمارات.. ركيزة رئيسة للعمل الإنساني

أحمد مراد (القاهرة)

تواصل دولة الإمارات مبادراتها وقوافلها الإنسانية التي تجوب جميع أنحاء العالم، ما جعلها إحدى الركائز الرئيسية للعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وتُمثل هذه الجهود «قيمة مضافة» تعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، ولاسيما مع وصول أيادي الخير إلى عشرات الدول بتوفير المواد الإغاثية والخدمات الأساسية لملايين البشر.

وفي هذا السياق، شدد المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري السفير حمدي صالح على أهمية الدور الإنساني الذي تلعبه دولة الإمارات، والذي شهد تنامياً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، ما يعزز ثقلها الدبلوماسي وحضورها السياسي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وقد أصبحت إحدى الركائز الأساسية للعمل الإنساني الدولي، وشريكاً مهماً لمختلف المنظمات الأممية والدولية المعنية بالمساعدات.

وذكر صالح في تصريح لـ«الاتحاد» أن المساعدات الإنسانية تُشكل محوراً مهماً للدبلوماسية الإماراتية التي تحظى بمكانة مرموقة في مختلف الأوساط الإقليمية والدولية، وهو ما ساهم في تقوية روابط التعاون والتنسيق بين الإمارات ودول العالم، ولاسيما مع وصول أيادي الخير إلى جميع أنحاء العالم وتوفير الخدمات الأساسية لملايين البشر.

وقال الدبلوماسي المصري: إن المساعدات الإنسانية تمثل «قيمة مضافة» للدبلوماسية الإماراتية الرائدة في مجالات العمل الإنساني، وهو ما يعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً، وتعتبر المنظمات الأممية دولة الإمارات شريكاً مهماً في العديد من مبادرات الاستجابة للأزمات، ودعم العمليات الإنسانية.

وتعمل الإمارات والأمم المتحدة على ترسيخ قيم ومبادئ العمل الإنساني في إطار شراكة فاعلة تهدف إلى تخفيف حدة التداعيات المترتبة على النزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية التي يعاني منها ملايين البشر حول العالم، ولاسيما في الدول الفقيرة والنامية.

وثمن صالح المبادرات والقوافل الإنسانية التي تقدمها الإمارات لأهالي غزة بشكل متواصل ضمن عمليات مبادرتي «الفارس الشهم 3»، و«طيور الخير»، وجاءت الإمارات في صدارة دول العالم التي تقدم مساعدات إنسانية للقطاع، فنسبة 27 % من إجمالي المساعدات المرسلة لقطاع غزة من الإمارات.



منصة عالمية

وبدوره، أوضح خبير العلاقات الدولية في جامعة «لوباتشيفسكي» الروسية الدكتور عمرو الديب أن المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات بشكل متواصل تعزز من شراكاتها الفاعلة مع غالبية دول العالم ومنظمات العمل الإقليمي والدولي، ما يجعلها «منصة عالمية» للعمل الإنساني، إضافة إلى مساهماتها السياسية والدبلوماسية لإنهاء الصراعات والنزعات بالطرق السلمية، وهو ما يظهر في مواقفها المهمة تجاه الأزمة الأوكرانية، ونجاحاتها في إتمام عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.



شراكات متميزة

أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي أن المبادرات الإنسانية التي تطلقها الإمارات بشكل مستمر ترسخ نجاحات سياستها الخارجية وإنجازات دبلوماسيتها النشطة.

وذكر غباشي لـ «الاتحاد» أن دولة الإمارات تقوم بالدور الأبرز في مجال المساعدات الإنسانية، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وهو ما يظهر في الحالة السودانية، حيث تُعد أحد المساهمين الرئيسيين في المساعدات الإنسانية، وخصصت نحو 70 % من تعهدها الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي بشأن السودان، والبالغ 100 مليون دولار إلى وكالات الأمم ومنظماتها، دعماً للجهود الإنسانية في السودان.