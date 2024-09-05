الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جناح الإمارات يختتم مشاركاته في معرض مصر الدولي للطيران

الجناح الإماراتي في المعرض (وام)
6 سبتمبر 2024 01:01

العلمين الجديدة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تختتم المشاركة في «بارالمبية باريس» بـ «3 رياضات»
«فرسان الإمارات» يتطلعون إلى استعادة لقب «مونديال القدرة»

اختتم جناح دولة الإمارات مشاركته في معرض مصر للطيران والفضاء في مدينة العلمين، الذي أقيم خلال الفترة من 3 حتى 5 سبتمبر الحالي، وذلك بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.
وحظي جناح الدولة بزيارة رفيعة من القادة والمسؤولين العسكريين وإقبال واسع قصده آلاف الزوار خلال فترة المعرض، حيث اطلعوا على الآليات والطائرات الدفاعية المعروضة والتعرف على أحدث الحلول العسكرية والتقنيات المتقدمة التي تم تطويرها محلياً.
ويعرض جناح دولة الإمارات، المشارك في معرض مصر للطيران والفضاء 2024، مجموعة متنوعة من أحدث الابتكارات والتقنيات العسكرية المتقدمة في مجالي الطيران والفضاء.
ويضم الجناح شركات إماراتية رائدة، تعرض أحدث الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار (الدرون)، إلى جانب أنظمة الدفاع المتطورة وحلول التكنولوجيا الفضائية.
ويُعد الجناح فرصة هامة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة في مجالات الطيران والفضاء.
وأكد إسماعيل علي عبدالله ‏رئيس المجمعات الاستراتيجية، في شركة مبادلة للاستثمار، أن «شركة ستراتا للتصنيع» تحرص على إبراز صناعاتها المتقدمة، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، مثل «الكربون فايبر»، لافتاً إلى أن الشركة تصنع ما يقارب 10‎% من الطائرات، ذات البدن العريض حول العالم.
وأشار إلى أن شركة سند، المتخصصة في صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، تعد من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال. 
من جانبه، أكد منصور الجناحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة سند، أهمية المشاركة في معرض مصر للطيران والتي تتماشى مع مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مع شركة مصر للطيران، موضحاً أن المجموعة تعمل على فتح مقر جديد لها في جمهورية مصر العربية بالشراكة مع شركة مصر للطيران.
وقال‏ يوسف البلوشي، مدير تطوير الأعمال في مجموعة «إيدج» بقطاع الأسلحة والصواريخ، إن مشاركة المجموعة في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، تأتي ضمن استراتيجية «إيدج» للمشاركة في المعارض العالمية والدولية من أجل التوسع وإبراز القدرات الدفاعية للشركة، وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية لديها، كما تحرص على تبادل الخبرات في المعارض الدولية المتميزة.
وأشاد بالتنظيم المتميز للمعرض والحضور المتنوع والمرتفع من الزوار والمشاركين، مشيراً إلى حرص الجناح الإماراتي على عرض أبرز ما توصلت إليه التقنيات العسكرية، بمشاركة عدة شركات وطنية تهتم بالقطاع الطيران والفضاء، وذلك من أجل تبادل الخبرات وإبراز القدرات التي تمتلكها الدولة في هذه القطاعات المتعددة.

مجلس الإمارات للشركات الدفاعية
الإمارات
جناح الإمارات
الصناعات العسكرية
الصناعات الدفاعية
مصر
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
سماء هونغ كونغ ملبدة بالغيوم جراء الإعصار "ياغي"
الأخبار العالمية
إعصار قوي يضرب الصين ويتحرّك باتّجاه فيتنام
اليوم 18:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©