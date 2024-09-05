جناح الإمارات يختتم مشاركاته في معرض مصر الدولي للطيران

العلمين الجديدة (وام)

اختتم جناح دولة الإمارات مشاركته في معرض مصر للطيران والفضاء في مدينة العلمين، الذي أقيم خلال الفترة من 3 حتى 5 سبتمبر الحالي، وذلك بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وحظي جناح الدولة بزيارة رفيعة من القادة والمسؤولين العسكريين وإقبال واسع قصده آلاف الزوار خلال فترة المعرض، حيث اطلعوا على الآليات والطائرات الدفاعية المعروضة والتعرف على أحدث الحلول العسكرية والتقنيات المتقدمة التي تم تطويرها محلياً.

ويعرض جناح دولة الإمارات، المشارك في معرض مصر للطيران والفضاء 2024، مجموعة متنوعة من أحدث الابتكارات والتقنيات العسكرية المتقدمة في مجالي الطيران والفضاء.

ويضم الجناح شركات إماراتية رائدة، تعرض أحدث الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار (الدرون)، إلى جانب أنظمة الدفاع المتطورة وحلول التكنولوجيا الفضائية.

ويُعد الجناح فرصة هامة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة في مجالات الطيران والفضاء.

وأكد إسماعيل علي عبدالله ‏رئيس المجمعات الاستراتيجية، في شركة مبادلة للاستثمار، أن «شركة ستراتا للتصنيع» تحرص على إبراز صناعاتها المتقدمة، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، مثل «الكربون فايبر»، لافتاً إلى أن الشركة تصنع ما يقارب 10‎% من الطائرات، ذات البدن العريض حول العالم.

وأشار إلى أن شركة سند، المتخصصة في صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، تعد من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

من جانبه، أكد منصور الجناحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة سند، أهمية المشاركة في معرض مصر للطيران والتي تتماشى مع مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مع شركة مصر للطيران، موضحاً أن المجموعة تعمل على فتح مقر جديد لها في جمهورية مصر العربية بالشراكة مع شركة مصر للطيران.

وقال‏ يوسف البلوشي، مدير تطوير الأعمال في مجموعة «إيدج» بقطاع الأسلحة والصواريخ، إن مشاركة المجموعة في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، تأتي ضمن استراتيجية «إيدج» للمشاركة في المعارض العالمية والدولية من أجل التوسع وإبراز القدرات الدفاعية للشركة، وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية لديها، كما تحرص على تبادل الخبرات في المعارض الدولية المتميزة.

وأشاد بالتنظيم المتميز للمعرض والحضور المتنوع والمرتفع من الزوار والمشاركين، مشيراً إلى حرص الجناح الإماراتي على عرض أبرز ما توصلت إليه التقنيات العسكرية، بمشاركة عدة شركات وطنية تهتم بالقطاع الطيران والفضاء، وذلك من أجل تبادل الخبرات وإبراز القدرات التي تمتلكها الدولة في هذه القطاعات المتعددة.