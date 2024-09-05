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علوم الدار

3 خطوات للحصول على تصريح مزاولة نشاط فضائي في الإمارات

3 خطوات للحصول على تصريح مزاولة نشاط فضائي في الإمارات
6 سبتمبر 2024 01:03

آمنة الكتبي (دبي) 

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حددت وكالة الإمارات للفضاء 3 خطوات للحصول على تصريح نشاط فضائي لرواد الأعمال والمستثمرين في الإمارات، مبينةً أنه يجب الحصول على شهادة عدم ممانعة لمزاولة النشاط الفضائي المطلوب من الوكالة، وإصدار ترخيص نشاط تجاري، عبر تقديم طلب للحصول على ترخيص نشاط تجاري من الدوائر الاقتصادية المحلية، إدارة المناطق الحرة، أو الجهات المعنية الأخرى حسب نوع ومكان النشاط، والحصول على ترخيص مزاولة نشاط فضائي من الوكالة، وذلك بعد الحصول على شهادة عدم الممانعة وترخيص النشاط التجاري.
وذكرت وكالة الإمارات للفضاء، أنه تم تحديد 7 أنشطة فضائية مؤهلة لرواد الأعمال والمستثمرين للحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة الفضائية، ضمن خدمة إصدار تصريح الأنشطة الفضائية، والتي تندرج تحت مظلة المشاريع التحويلية للوكالة والداعمة للرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأكدت الوكالة أن خدمة إصدار تصريح الأنشطة الفضائية خطوة تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الحصول على التصاريح اللازمة، عبر الموقع الإلكتروني SPACE.GOV.AE بسرعة وكفاءة، ما يعزز من سهولة ومرونة تنفيذ الأنشطة الفضائية، مشيرة إلى أن الأنشطة المؤهلة للتصريح هي الخدمات اللوجستية الفضائية، وخدمات التتبع والرصد للتعرف إلى الفضاء، واستشارات في مجال الفضاء، وتجارة الأحجار النيزكية، وتجارة الموارد الفضائية، والاستثمار في مشروعات الفضاء الخارجي، والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء.

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