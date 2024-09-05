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علوم الدار

عمار النعيمي يشهد حفل ختام «صيفنا سعادة 2024»

عمار النعيمي في صورة جماعية مع المكرمين (وام)
6 سبتمبر 2024 01:03

عجمان (وام)

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل ختام الدورة الخامسة من برنامج «صيفنا سعادة 2024» الذي تنظمه حكومة عجمان، وأقيمت دورة هذا العام بالتعاون والشراكة مع 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، حرص حكومة الإمارة على تنظيم البرنامج سنوياً، لتعزيز الترابط المجتمعي، واستثمار الطاقات، واستكشاف المواهب وتنميتها، خلال فترة الصيف.
وقال سموه: «سعداء بالنجاح الكبير للبرنامج، الذي يتميز بتنوّع فعالياته الثقافية، والعلمية، والرياضية، والمبادرات المجتمعية، التي تهدف إلى تطوير مهارات الحياة وإسعاد المجتمع».
وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على جهود اللجنة المنظمة، والجهات الداعمة، والمشاركة في البرنامج، وحرصها على تنفيذ برامج مجتمعية، تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في إسعاد الأسر الإماراتية والمقيمة وأصحاب الهمم.
حضر حفل الختام الذي أقيم بفندق عجمان سراي، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.
وعبر أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج عن فخره بما حققه «صيفنا سعادة» من تطور، وما وصل إليه من نجاح بشهادة جميع المشاركين من مختلف فئات المجتمع.
وفي ختام الحفل، كرم سمو ولي عهد عجمان الشركاء الاستراتيجيين، والجهات الداعمة، والمشاركة في تنظيم الدورة الخامسة من البرنامج.

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