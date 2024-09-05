حاكما عجمان ورأس الخيمة والشيوخ يحضرون أفراح الكندي والغرير

دبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد محمد سعيد الكندي، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف حفيده محمد عبدالله سعيد الكندي، على كريمة محمد بن عبدالله بن أحمد الغرير.

وأعرب سموهم عن خالص التهاني والتبريكات إلى العروسين وذويهما متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.