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علوم الدار

أحمد وعبدالعزيز وراشد بن حميد: إنجازات حميد النعيمي ترسخ ريادة عجمان

أحمد وعبدالعزيز وراشد بن حميد: إنجازات حميد النعيمي ترسخ ريادة عجمان
6 سبتمبر 2024 01:03

عجمان (وام)

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قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان: «على مدار 43 عاماً حافلة بالإنجازات النوعية في شتّى المجالات والميادين، كرّس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رؤيته الفذة لتشييد صروح التميُّز والتطوُّر، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكِّن في إمارة عجمان، منطلقاً من روح الاتحاد الذي كان سموّه شاهداً على قيامه، ليرسّخ مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات أركان الاتحاد، وتتضافر جهوده مع جهودهم من أجل مواصلة مسيرة التقدُّم والنماء في دولة الإمارات».
من جانبه، أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان خطت خطوات كبيرة نحو الريادة والاستدامة الشاملة في ظل الرؤية السامية والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الذي نجح في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، وتحسين مناخ الاستثمار والارتقاء بجودة الحياة.
بدوره، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن تاريخ السادس من سبتمبر، سيظل شاهداً على مسيرة إنجازات وعطاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وقال: «إن صاحب السمو حاكم عجمان كرس جهده على مدار 43 عاماً لإسعاد السكان وريادة عجمان وإعلاء البنيان، محققاً الإنجاز تلو الإنجاز في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية، وكان خير نموذج للعطاء والبذل».

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