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علوم الدار

سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى «الخارجية المكسيكية»

سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى «الخارجية المكسيكية»
6 سبتمبر 2024 01:01

مكسيكو (وام)

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قدم سالم راشد العويس نسخة من أوراق اعتماده إلى جوناتان شايت أورباش، المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية المكسيكية، سفيراً لدولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية.
وتمنى أورباش التوفيق والنجاح للسفير في أداء مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.  
ومن جانبه أعرب العويس عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

المكسيك
سفير الإمارات
الإمارات
سالم العويس
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