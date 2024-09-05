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علوم الدار

راشد بن حميد يشيد بجهود وزارة شؤون الشباب

راشد بن حميد خلال استقباله سلطان النيادي (وام)
6 سبتمبر 2024 01:03

عجمان (وام)

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بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي مع معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب المشاريع والخطط المستقبلية لاستشراف مستقبل الشباب، وتدشين المبادرات الرامية لتعزيز مكانهم كقادة ورواد للنهضة.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال استقباله لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في مقر الدائرة، بحضور عدد من المسؤولين، أن الجميع يسعى لدعم المواهب الشابة، وإثراء مهاراتهم، فهم الأمل والرهان، وعنوان التغيير، وأساس التطوير، واللبنة الأساسية لمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية الشاملة.
وأشاد بجهود الوزارة، وتقديمها كافة وسائل التحفيز للشباب المواطن وحثهم على الاستثمار في أنفسهم والسعي لخوض مسارات التفوق، ومواكبة مضمار الإسهام الإيجابي والعمل الدؤوب لخدمة وطنهم ورفع رايته في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه ثمّن معالي الدكتور النيادي، دور الشيخ راشد بن حميد النعيمي وإيمانه الدائم بالشباب وخططه الاستراتيجية في التطوير، مشيداً بما يقوم به مركز الشباب العربي والذي حقق أفضل النتائج، مؤكداً أن دولة الإمارات تحتضن نماذج مثالية قادرة على الإبداع، بدعم دائم من قيادة حكيمة تمنح الضوء الأخضر ليؤدي الشباب دورهم في بناء مجتمعاتهم، ومواصلة المثابرة والعزيمة لتحقيق أهدافهم والإصرار على تحقيق النجاح والإنجازات النوعية.

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