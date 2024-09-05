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علوم الدار

عويضة المرر: محطات براكة تدعم التنمية المستدامة

عويضة المرر
6 سبتمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية يمثل إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسهم في تعزيز مكانتها الريادية الدولية في قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف معاليه، أن المحطات النووية تنتج حالياً 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وتعد أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن هذا المشروع الاستراتيجي يسهم بدور محوري في دعم برنامج شهادات الطاقة النظيفة الذي يأتي ضمن جهود أبوظبي لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، لافتاً إلى أن دور المحطات يمتد إلى ما هو أبعد من إنتاج الكهرباء، ليشمل خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها الكربونية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة وحلول الطاقة المستدامة.
وأضاف: تسهم محطات براكة بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة في أبوظبي، إلى جانب كونها إحدى الركائز الرئيسة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، ومع تشغيلها بكامل طاقتها، ستواصل دفع عجلة الابتكار والتطوير وتأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

دائرة الطاقة
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محطة براكة للطاقة النووية
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