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علوم الدار

حامد بن زايد يزور «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

حامد بن زايد في صورة جماعية مع مشاركين في المعرض (وام)
6 سبتمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام) 
زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
واطلع سموّه على المعروضات من المعدات المتعلقة بحياة المغامرات والأنشطة الرياضية الخارجية، والصقارة والصيد والفروسية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الثقافي الإماراتي.

وخلال الزيارة، أشاد سموه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

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ويجمع المعرض بين التقاليد والموروث الثقافي لدولة الإمارات وأحدث المعدات والتجهيزات في مجالات الصيد والفروسية والصقارة، ما يجذب الزوّار من جميع الأعمار.

كما أثنى سموّه على تنوّع المعروضات التي تلبّي مختلف احتياجات محبّي رياضات الصيد والفروسية من مختلف أنحاء العالم.

حامد بن زايد
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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