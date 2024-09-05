بمشاركة إماراتية.. افتتاح أعمال تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي

القاهرة (وام)

أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، مثمناً دعم القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية المتواصل للارتقاء بمسيرة التميز المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، خلال الجلسة الافتتاحية أمس لأعمال لجنة تحكيم الجائزة في دورتها الرابعة 2024، بحضور إبراهيم سلمان الحمادي، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وعضوية نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التميز المؤسسي والجودة بدولة الإمارات، إلى توجهات إدارة الجائزة للعمل على التطوير والتحسين المستمر على مدار الدورات السابقة للنهوض بمستويات النضج لدى الجهات الحكومية، التي ساهمت في زيادة نسب المشاركة.

وقال إنه تقدم للدورة الحالية أكثر من 3000 طلب ترشح ليصل إجمالي عدد طلبات الترشح المؤهلة للتقييم إلى 2844 طلب ترشح بنسبة زيادة 23% عن الدورة الماضية.

من جانبه أعرب، المنسق العام لبرنامج الشيخ الخليفة للتميز الحكومي، عن تطلع الجانب الإماراتي إلى الدفع بعجلة التعاون المشترك للتبادل المعرفي بين الجانبين في ضوء ما شهدته الجائزة من تطور وتقدم واضح وملموس.

وأكد أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول العربية، وما تحظى به من دعم القيادة من الجانبين لتعميق وتعزيز علاقات التعاون على مستوى الحكومتين والشعبين.

ومن جانبه، أشاد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، بالتجربة الإماراتية المصرية، لكونها تجربة مميزة وناجحة في العالم العربي من تبادل للمعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات التميز الحكومي والتطوير الإداري، تفعيلاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ونوّه بما شهدته الجائزة من تطور ملحوظ على مدار الدورات الأربع، سواء من خلال التوسع في نطاق الجائزة لتشمل المزيد من الفئات والقطاعات، وكذلك على مستوى تشكيل فرق التقييم ولجان الجودة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الهدف الأعم والأشمل للجائزة من تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وقالت سهى سعيد، المديرة التنفيذية للجائزة، إن ما شهدته الدورة الحالية من إحداث حراك إيجابي على مستوى المؤسسات كافة للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، دفع عدداً من الجهات إلى المبادرة بالمشاركة في الجائزة والاستعانة بخبرات فريق إدارة الجائزة في تأهيل ونقل الخبرات والمعرفة في مجال التميز، والعمل على تطبيق ونشر منهجية وآليات التميز الحكومي، بهدف ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.