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علوم الدار

محمد بن راشد: أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا

محمد بن راشد: أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا
6 سبتمبر 2024 10:29

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التحيه والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.


وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. حاكم عجمان… لك منا كل التحية والتقدير.. لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير.. 

بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات ولإمارتك الغالية عجمان.. تأسيساً وبناءً وقيادةً.. ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدئه.. رفيقاً للمؤسسين.. ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم.. 

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أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا.. ونفخر بأبنائك الذي يواصلون مسيرتك المباركة.. وندعو الله أن يديم عليك الخير والصحة والتوفيق في مسيرتك المباركة. 

أخوك الدائم على محبته.. محمد بن راشد».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حاكم عجمان
محمد بن راشد
حميد بن راشد النعيمي
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