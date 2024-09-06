سحب ركامية قد تصاحبها أمطار غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 03:20، والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 30: 11، والجزر الأول عند الساعة 18:06.