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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
6 سبتمبر 2024 19:13

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، إمكانيات تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية والازدهار في البلدين.

 جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، فخامة فيليكس تشيسكيدي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. 
ورحب سموه بالرئيس الضيف، متمنياً له زيارة موفقة إلى دولة الإمارات في تعزيز علاقات البلدين لما فيه الخير لشعبيهما، ومعبراً عن تمنياته للكونغو وشعبها دوام النماء والسلام والازدهار.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، فرص تطوير التعاون في مختلف المجالات خاصة في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز التنمية المستدامة في البلدين.
كما تناول الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. 

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وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز تعاونها مع دول القارة الأفريقية لما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم التنمية والاستقرار والازدهار في القارة ويعود بالخير والنماء على شعوبها كافة.
من جانبه، أعرب فخامة فيليكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً تعاون دولة الإمارات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومبادراتها الإنسانية والتنموية في أفريقيا وجهودها الداعمة للمجتمعات المتأثرة بالأزمات في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان، آل نهيان وزير دولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.
كما حضره الوفد المرافق لرئيس الكونغو الديمقراطية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
فيلكس تشيسكيدي
الكونغو الديمقراطية
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