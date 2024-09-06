«تأمين الفعاليات» في دبي تُناقش استعدادات قمة «ويتيكس»

دبي (وام)

عقدت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي بالوكالة، رئيس اللجنة بالنيابة، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة كافة من الشركاء الاستراتيجيين، لبحث الاستعدادات لتأمين الفعاليات وأهم الأحداث في إمارة دبي.

وناقش المجتمعون استعدادات لجنة تأمين الفعاليات للدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ستُعقد يومي 2 و3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ولمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي يعقد في الفترة من 1-3 من الشهر المُقبل.

وأكد اللواء المزروعي أن اجتماع لجنة تأمين الفعاليات، يأتي في إطار الحرص الدائم على التنسيق والتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين كافة، لإنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، بما يعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات في تنظيم أهم الفعاليات والمعارض العالمية، مُشيداً بجهود جميع أعضاء اللجنة وجاهزية فرق عملهم على المستويات والمهام كافة.