«شرطة أبوظبي» تطلع على أحدث تقنيات الأدلة الجنائية

أبوظبي (الاتحاد)

اطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على أحدث التقنيات والأجهزة في مجال علوم الأدلة الجنائية، خلال مشاركتها في مؤتمر الرابطة الدولية لتحديد الهوية رقم (108) والمعرض المصاحب له، الذي عقد في أغسطس 2024 في مدينة رينو بولاية نيفادا الأميركية، وتضمن العديد من الورش التدريبية التخصصية والمحاضرات والدراسات العلمية المتخصصة.

وأكدت العقيد زينة ناصر الهطالي، رئيس قسم الأحياء الجنائية رئيس الوفد، أهمية المشاركة في المؤتمر للتعرف على أبرز الدراسات والاستفادة من التقنيات والأفكار المطروحة وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات في مجال البصمات العشرية ومجال الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية، وضم الوفد المشارك في عضويته كلاً من المقدم إسماعيل عبدالله الكربي والنقيب جاسم علي الزعابي.

واستعرض المؤتمر عدداً من المحاور المهمة وأحدث التحديات في مجال علم البصمات والفحوص البيولوجية ومنظومة تحليل ومقارنة آثار البصمات، وتطرق المؤتمر لأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأدلة الجنائية وأنظمة المقارنة في تحديد الهوية، وعُرِض الفرص التدريبية التخصصية من قبل أبرز المعاهد التعليمية الدولية المتخصصة في مجال علوم الأدلة الجنائية.