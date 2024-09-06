السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس شباب اللغة العربية يحصد جائزة «تعزيز الهوية»

مجلس شباب اللغة العربية يحصد جائزة «تعزيز الهوية»
7 سبتمبر 2024 01:02

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
«الأبيض الأولمبي» يتغلب على البحرين ودياً

حصد مجلس شباب اللغة العربية، جائزة «أفضل حملة لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية»، ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة 2024، وذلك من بين عشرات المتنافسين وبإجماع لجنة التحكيم، تقديراً لتأثيره الإيجابي، وجهوده المميزة تجاه تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية ومكانتهما بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب، عبر إطلاق عدد من المبادرات والمنتجات المعرفية والرقمية التي يُعدّها ويقدمها أعضاؤه، إضافة لمشاركاته المتعددة في المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية.
و«مجلس شباب اللغة العربية» الذي انطلقت أعماله في منتصف العام 2023، مشروع مشترك بين «مركز الشباب العربي» و«مركز أبوظبي للغة العربية»، وهو إضافة نوعية إلى جهود الجهتين، الساعية إلى دعم العمل اللغوي بأفكار شابة خلّاقة، ووضع أساس ونهج يُحيي تمسّك الشباب العربي بلغته وهويته.
كما كُرّم مركز الشباب العربي كشريك استراتيجي للمنتدى، وعن مساهماته في تعزيز إشراك الشباب في مختلف أعمال المنتدى، ومشاركات أعضاء مبادرة «روَّاد الشباب العربي»، وبرنامجي «القيادات الإعلامية العربية الشابة» و«مجلس شباب اللغة العربية»، وعددٍ من أعضاء «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي»، حيث أثرى المشاركون المنتدى بتجاربهم الشخصية في الحديث العلنيّ وفنون الخطابة، وأسرار الاتصال الفعّال مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع منصة «دراية»، التي نظَّمت بدورها عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل، واستضافت متحدِّثين من جهات أخرى.
وتكرّم الجائزة سنوياً عدداً من المتميزين ضمن عدة فئات، لعرض أفضل الإنجازات وأحدث الممارسات في مجال الاتصال الحكومي، وتأتي فئة «أفضل حملة لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية» ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز اللغة العربية، محلياً وعالمياً، وتشجيع الابتكار في المشاريع التي تدعم الهوية الثقافية واللُّغوية في المنطقة.

مجلس شباب اللغة العربية
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
منتدى الاتصال الحكومي
منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي
الإمارات
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©