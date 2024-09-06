مجلس شباب اللغة العربية يحصد جائزة «تعزيز الهوية»

الشارقة (الاتحاد)

حصد مجلس شباب اللغة العربية، جائزة «أفضل حملة لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية»، ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة 2024، وذلك من بين عشرات المتنافسين وبإجماع لجنة التحكيم، تقديراً لتأثيره الإيجابي، وجهوده المميزة تجاه تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية ومكانتهما بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب، عبر إطلاق عدد من المبادرات والمنتجات المعرفية والرقمية التي يُعدّها ويقدمها أعضاؤه، إضافة لمشاركاته المتعددة في المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية.

و«مجلس شباب اللغة العربية» الذي انطلقت أعماله في منتصف العام 2023، مشروع مشترك بين «مركز الشباب العربي» و«مركز أبوظبي للغة العربية»، وهو إضافة نوعية إلى جهود الجهتين، الساعية إلى دعم العمل اللغوي بأفكار شابة خلّاقة، ووضع أساس ونهج يُحيي تمسّك الشباب العربي بلغته وهويته.

كما كُرّم مركز الشباب العربي كشريك استراتيجي للمنتدى، وعن مساهماته في تعزيز إشراك الشباب في مختلف أعمال المنتدى، ومشاركات أعضاء مبادرة «روَّاد الشباب العربي»، وبرنامجي «القيادات الإعلامية العربية الشابة» و«مجلس شباب اللغة العربية»، وعددٍ من أعضاء «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي»، حيث أثرى المشاركون المنتدى بتجاربهم الشخصية في الحديث العلنيّ وفنون الخطابة، وأسرار الاتصال الفعّال مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع منصة «دراية»، التي نظَّمت بدورها عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل، واستضافت متحدِّثين من جهات أخرى.

وتكرّم الجائزة سنوياً عدداً من المتميزين ضمن عدة فئات، لعرض أفضل الإنجازات وأحدث الممارسات في مجال الاتصال الحكومي، وتأتي فئة «أفضل حملة لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية» ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز اللغة العربية، محلياً وعالمياً، وتشجيع الابتكار في المشاريع التي تدعم الهوية الثقافية واللُّغوية في المنطقة.