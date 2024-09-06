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«بلدية أبوظبي» تنظم فعاليات «رياضة بلا حدود»

«بلدية أبوظبي» تنظم فعاليات «رياضة بلا حدود»
7 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تعزيزاً لرسالتها المجتمعية، وتشجيعاً لأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال: مركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، عدداً من الفعاليات الرياضية التي استهدفت كافة فئات المجتمع، وذلك ضمن فعاليات «رياضة بلا حدود» التي تنظمها البلدية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
ونظم مركز بلدية الشهامة فعالية رياضية في ساحة الرحبة استهدفت أفراد المجتمع كافة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومستشفى الرحبة، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ومركز البستان الطبي، وسباركيز، تضمنت تنظيم مسابقات في الجري ومسابقات في المعلومات العامة، حيث قُدِّمَت جوائز للفائزين وهدايا للمشاركين عبارة عن بطاقات خصم شرائية، كما أُجْرِي العديد من الفحوص الطبية المجانية للحضور.
ونظم مركز بلدية مدينة زايد فعالية رياضية لطلاب المدارس في حديقة ربدان، بعنوان «سبتمبر الرياضي» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية الشيخة فاطمة الرياضية، ومستشفى ميديكلينك، ونيوترشن، بهدف نشر الوعي الرياضي بين الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واستخدام المرافق المجتمعية التي توفرها البلدية للمساهمة في جعل الرياضة أسلوب حياة، حيث تضمنت الفعالية تنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية في: (الكرة بأنواعها- الرياضات الخاصة بأصحاب الهمم- الرياضات النسائية- الجوجيستو- الرياضات الشاطئية- الماراثون).

بلدية الشهامة
بلدية مدينة زايد
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