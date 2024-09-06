«تنمية المجتمع» تكشف نتائج استبانة النشاط البدني في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نتائج الدورة الثانية من استبانة الرياضة والنشاط البدني، التي تبحث في أنماط وتوجهات المجتمع في هذا المجال، وقد أظهرت ارتفاع متوسط معدل النشاط البدني في الإمارة، وفق معايير وتوصيات منظمة الصحة العالمية إلى 50.16% مقارنة بـ36% في الدورة الأولى.

وكشفت الدائرة عن ارتفاع حجم المشاركة في الدورة الثانية بنسبة تفوق 92% مقارنة بالدورة الأولى من الاستبانة، بواقع 19،289 مشاركاً من مختلف شرائح وفئات المجتمع.

كما حقق 38% من أصحاب الهمم معايير منظمة الصحة العالمية بشأن ممارسة الأنشطة البدنية أسبوعياً، بحسب نتائج الاستبانة، مقارنة بـ12% في الدورة الماضية، حيث توصي المنظمة البالغين جميعهم بممارسة ما لا يقل عن 75 دقيقة من النشاط البدني الشديد أو 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع.

وتعليقاً على نتائج الاستبانة، أكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص على تعزيز مجتمع صحي ونشط، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أساليب حياة نشطة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة والصحة في المجتمع.

وقال محمد البلوشي: «تأتي استبانة الرياضة والنشاط البدني بدورتها الثانية استكمالاً لما حقّقته الاستبانة الأولى من نجاح في دراسة أنماط النشاط البدني في الإمارة، حيث تشير نتائجها إلى تحسّن ملموس في مؤشرات اهتمام الأفراد بالرياضة والصحّة البدنية، وهو ما انعكس على زيادة متوسط معدل النشاط البدني في الإمارة وصولاً إلى أكثر من 50%، إضافة إلى زيادة عدد الأفراد المشاركين في الاستبانة إلى أكثر من 19 ألف فرد في المجتمع».

وأضاف البلوشي، أن الدائرة ومنذ تأسيسها ساهمت في تعزيز منظومة النشاط البدني في الإمارة؛ حيث طورت السياسات الداعمة لتمكين المؤسسات التي تعمل في المجال الرياضي، إضافة جانب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير المرافق الرياضية، وتعزيز وصول مختلف شرائح المجتمع إليها، علاوة على إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الصحّة والنشاط في مجتمع أبوظبي.

وثّمن الجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية، واستضافة المنافسات الرياضية الدولية، ما ساهم في خلق الأثر الإيجابي الكبير لدى أفراد المجتمع من مختلف الثقافات؛ وبالتالي زيادة ممارسة الأنشطة البدنية في الإمارة، مشيداً بالجوائز التي حصل عليها المجلس ضمن جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023» التي تضمنت برنامج أبوظبي 360 وبرنامج «أكتيف هب».

وأكد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بمجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس يحرص دائماً على المشاركة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق هدف «مجتمع صحي» في إمارة أبوظبي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أساليب حياة صحية سليمة، وهو ما يحقق الكثير لجودة الحياة.

وقال: استبانة الرياضة والنشاط البدني وصلت إلى دورتها الثانية، وأضافت الكثير بعد نجاح الدورة الأولى في دراسة أنماط النشاط البدني في أبوظبي، وظهور التحسن الواضح في معدلات اهتمام الأفراد بالرياضة والصحة.

وأضاف: يمكننا القول إن هذا الاهتمام قد انعكس على زيادة متوسط معدل النشاط البدني في الإمارة، من خلال الفعاليات والبطولات المجتمعية، التي أشرف مجلس أبوظبي الرياضي على تنظيمها، وحققت نجاحات كبيرة في هذا الإطار.

وأشارت نتائج الاستبانة إلى أن 11.08% من الأطفال والمراهقين يقضون 60 دقيقة يومياً بممارسة الأنشطة البدنية، وأنّ 70% من أصحاب الهمم شاركوا في الرياضات والأحداث الرياضية.

وأفاد 40% من المشاركين بأنّهم يمارسون المشي أو الركض بانتظام، بينما جاءت كرة القدم أكثر الرياضات ممارسةً بواقع 25%، فيما يمارس السباحة 18%.

وأفاد 57% من المشاركين في الاستبانة بأنهم يستخدمون المرافق الرياضية التي تشمل أندية اللياقة البدنية والحدائق والممرات المخصصة للمشي والهرولة، فيما أكّد 59% أنهم يحصلون على المعلومات حول القواعد والتقنيات والمعدّات والأمان من شبكة الإنترنت، فيما يعتمد 25% على المدربين والمختصين، وعبّر 76% عن رضاهم على جودة المرافق الرياضية.

وحول أسباب الامتناع عن ممارسة الرياضة، يرى 64% من المشاركين الذين لا يمارسون النشاط البدني، أنّ الرياضة لا تشكّل أولوية بالنسبة لهم، بينما يشعر 33% بالقلق حيال مظهرهم في أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، بينما عزا 26% من المشاركين سبب الامتناع عن ممارسة الرياضة إلى ضيق الوقت.

وبلغت نسبة الرضا عن الأحداث الرياضية 82%، فيما عزا 53% من المشاركين بعد المسافة عن مكان السكن سبباً لعدم حضورهم للأحداث الرياضية.