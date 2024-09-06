إنطلاق مسابقة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن اليوم في دبي

دبي (وام)

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث لعام 1446هـ/2024م، في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، بمشاركة أكثر من 60 دولة وجالية مسلمة حول العالم، فيما يقام حفل الختام يوم 13 سبتمبر الجاري.

وأعرب المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن سعادته للنجاح المتواصل للجائزة التي حققت طفرة كبيرة ومكانة محلية ودولية لمسابقاتها وفروعها كافة، خلال مسيرتها التي تزيد على 27 عاماً، وشهدت خلالها مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم نقلة نوعية.