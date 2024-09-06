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علوم الدار

سيف بن زايد وخليفة بن طحنون يعزيان في وفاة هيرة خليفة الخييلي

سيف بن زايد والشيوخ خلال تقديم واجب العزاء إلى خليفة الخييلي (وام)
7 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (وام)
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، هيرة خليفة خميس الخييلي، والدة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومعضد وجابر وراشد الخييلي.
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أبو سمرة في مدينة العين عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كما قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيرة خليفة خميس الخييلي والدة اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، وكيل وزارة الداخلية.
وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أبو سمرة في مدينة العين عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

سيف بن زايد
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خليفة الخييلي
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