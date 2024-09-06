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الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن مؤتمر المياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال

الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن مؤتمر المياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال
6 سبتمبر 2024 22:41

رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم وبالإجماع، قراراً بشأن الإجراءات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
تشارك دولة الإمارات مع السنغال باستضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سينعقد في الدولة في العام 2026. 
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة للمجتمع الدولي للتركيز على تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.
تماشياً مع قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تظل دولة الإمارات ملتزمة بإيجاد حلول مبتكرة وعملية لمعالجة التحديات التي توجدها أزمة المياه العالمية على البشرية، وحشد استجابة دولية لمواجهتها.
تتطلع دولة الإمارات إلى التعاون مع جميع الشركاء، لتعزيز الجهود العالمية المستدامة في مجال المياه من أجل تحسين حياة الأجيال القادمة.

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المصدر: وام
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الأمم المتحدة
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