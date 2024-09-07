شرطة دبي تنقذ سائقاً تعطل مُثبت السرعة في مركبته بشكل مفاجئ

تمكنت الدوريات المرورية بالتعاون مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، من إنقاذ سائق تعطل مُثبت السرعة في مركبته بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن قدم بلاغاً إلى المركز على الرقم 999، مُطالباً بسرعة مساعدته لعدم قدرته على التعامل مع الموقف.

واستطاعت الدوريات المرورية وبفضل الانتشار الأمني في إمارة دبي، من سرعة الاستجابة مع بلاغ السائق، والوصول إلى مركبته في دقائق معدودة، والعمل على إيقافها بالاستعانة بدورية سبقت المركبة وتولت مهمة إيقافها تدريجياً، ما أسهم في منع وقوع حادث سير.

وتفصيلاً، قال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، إن الدوريات المرورية تلقت بلاغاً من مركز القيادة والسيطرة يفيد بوجود مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد جسر إكسبو بالاتجاه إلى أبوظبي، وأن سائقها غير قادر على التحكم فيها بسبب تعطل مُثبت السرعة بشكل مفاجئ.

وأضاف: على الفور انتقلت الدوريات المرورية إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشاهدت المركبة، فتدخلت بسرعة للتعامل مع الموقف بسبب الخطورة البالغة التي قد تتسبب فيها المركبة، خاصة وأنها تسير على شارع سريع، وعملت الدوريات على تأمين محيطها من مختلف السيارات، وتشغيل لوحات لتنبيه مستخدمي الطرق ثم طمأنت سائق المركبة الذي كان في حالة ارتباك شديد، إلى أن تدخلت إحدى الدوريات من الأمام وبدأت بعملية إيقاف تدريجي للمركبة، فيما تولت الدوريات الأخرى تأمين خط السير خلف المركبة.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، ضرورة تحلي السائقين الذين يتعرضون لمشكلة تعطل مُثبت السرعة بالهدوء وعدم الخوف، والتأكد من ربط حزام الأمان، وتشغيل مصابيح التنبيه والمصابيح الأمامية والاتصال على رقم 999، وشرح الحالة بالتفصيل.

وأكد أن هناك خطوات يجب على السائق اتباعها في حال تعطل مُثبت السرعة، تتمثل في وضع ناقل الحركة على وضعية (N) وإطفاء المحرك، وإعادة تشغيله مرة أخرى، وفي حال أخفقت المحاولة، الضغط بقوة على المكابح باستمرار حتى تتوقف السيارة، وفي حال فشل هذه الخطوة تُرفع المكابح اليدوية تدريجياً مع الإمساك بمقود السيارة، وإذا فشلت المحاولات كلها يجب تحريك ناقل الحركة بين وضعية (N) إلى (D) باستمرار، وفي حال نجاح إحدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية، يجب إيقاف المركبة خارج الطريق