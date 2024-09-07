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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند غداً

خالد بن محمد بن زايد
7 سبتمبر 2024 12:09

يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة غداً الأحد، يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي.

ويبحث سموّه، خلال الزيارة، مع كبار المسؤولين في الهند سُبل تعزيز فرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية الاقتصادية، والبناء على ما وصلت إليه العلاقات الاستراتيجية من تطور خلال الفترة الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

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ولي عهد أبوظبي يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند

ويرافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في زيارته إلى الهند وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الدولة.

كما سيحضر سموّه عدداً من الفعاليات التي تعكس عمق ومتانة الروابط الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند الصديقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
الهند
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