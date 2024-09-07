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متنزه "مبزرة الخضراء".. وجهة استثنائية للاسترخاء والترفيه في العين

متنزه "مبزرة الخضراء".. وجهة استثنائية للاسترخاء والترفيه في العين
7 سبتمبر 2024 13:04

يعتبر متنزه مبزرة الخضراء، إحدى أبرز الوجهات السياحية في مدينة العين منذ افتتاحه في العام 2002، لما يوفره من بيئة هادئة ومريحة للزوار تتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق الترفيهية التي يزخر بها وبالتالي قضاء نزهة مميزة.

ويقع المتنزه في منطقة جبل حفيت، ويمتد على مساحة 3.3 كم مربع تحت الجبال الجيرية، وتم إنشاؤه بناءً على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالاهتمام به كموقع سياحي، خصوصا وأنه يضم عيون المياه الكبريتية، ليصبح ملاذاً علاجياً وسياحياً لسكان وزائري مدينة العين.

ويوفر المتنزه بيئة مثالية للنزهات والمشي والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، ويعد وجهة مفضلة للعائلات؛ حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من التسهيلات، بما في ذلك مناطق الشواء وألعاب الأطفال.

وتشرف بلدية مدينة العين على إدارة متنزه مبزرة الخضراء ومرافقه الخدمية والترفيهية وتنظيم المهرجانات والفعاليات المتنوعة على مدار العام بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية في المدينة، وقد نفذت منذ بداية العام الجاري 6 فعاليات ومهرجانات، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة خلال شهر ديسمبر بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

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ويقام في المتنزه خلال شهر أكتوبر المقبل، مهرجان مبزرة الخضراء الترفيهي، الذي يتضمن فقرات وفعاليات مميزة تتناسب مع فئات المجتمع كافة؛ حيث سيحظى الزوار بتجربة مشوقة في الهواء الطلق.

ويحتوي المتنزه على مرافق مميزة، من أبرزها "الشاليهات" المطلة على جبل حفيت، بالإضافة إلى الكهف الملحي وهو بمثابة تجربة استثنائية تهدف إلى تطهير وتنشيط الجسم وتعزيز الصحة، وذلك عبر استنشاق غبار الملح الخام الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة التجديف بالقوارب في بحيرة المتنزه مع إمكانية إطعام البط والأسماك، وتجربة "منزلق مبزرة الجبلي" الذي يقدم إطلالة فريدة على المتنزه أثناء النزول عبر المنزلق الآمن.

ولإضفاء المزيد من اللمسات الجمالية إلى المتنزه، عملت بلدية مدينة العين على زيادة الرقعة الخضراء، ليصل إجمالي عدد الأشجار فيه إلى 6161 شجرة، كما تقوم البلدية بأعمال صيانة مستمرة للموقع على مدار العام، وذلك لاستدامة خدمات ومرافق المنتزة، من خلال العناية بالمسطحات الخضراء ومغطيات التربة بصورة مستمرة، وزراعة الزهور الموسمية، بالإضافة إلى أعمال صيانة النخيل والأشجار، وتنظيف المرافق للمحافظة على سلامة الزوّار وتعزيز رضى مرتاديها.

المصدر: وام
العين
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