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علوم الدار

النيابة العامة توضح عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية

شعار النيابة العامة
7 سبتمبر 2024 12:55

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

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وقالت النيابة العامة عبر حسابها على منصة "إكس": "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النيابة العامة
القذف الإلكتروني
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