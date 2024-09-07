أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تشكيل لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقود، برئاسة الوزارة، وعضوية القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك».

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس فريق اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، في بيان صحفي اليوم، إن الهدف من تشكيل اللجنة الدائمة، هو تبادل الخبرات والإجراءات، وتوحيد الممارسات المبتكرة على مستوى الدولة، إضافة إلى إعداد الدراسات وتنظيم برامج وحملات توعوية على مدار العام، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود، في نسختها الخامسة التي اختتمت مؤخراً، حققت نجاحاً كبيراً واستثنائياً، في تعزيز الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة.

وأوضح أن الحملة أسهمت خلال النسخ ال 5 بشكل ملحوظ، في تقليل عدد الحوادث المرتبطة بتداول الوقود، بفضل التعاون المثمر بين الجهات المعنية والجمهور، وأن النتائج الإيجابية التي تحققت تؤكد أهمية استمرار مثل هذه الحملات التوعوية.

وكانت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود، أعلنت منتصف يوليو الماضي، إطلاق الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2024، تحت شعار «السلامة التزام وليست اختياراً».

واستهدفت الحملة، التي اختتمت في 31 أغسطس الماضي، رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي محطات الوقود في الدولة، بأهمية اتباع قواعد الأمن والسلامة، خاصة في أثناء تعبئة المركبات بالوقود، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون شخص من السائقين ومرتادي المحطات.

وسجلت الحملة التزاماً تاماً من مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمان والسلامة التي رُوِّج لها، ما يعزز من ثقافة السلامة في المجتمع الإماراتي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: إن النتائج التي حققتها الحملة تظهر مدى الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركائها، لتحقيق أعلى معايير السلامة في محطات الوقود، إذ يعكس نجاح هذه الحملة التزاماً جماعياً بتحقيق بيئة آمنة، ويسلّط الضوء على التفاعل الإيجابي من المجتمع الأمر الذي يعزز ثقافة السلامة، ويؤكد أهمية الإجراءات الوقائية.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي ل«أدنوك للتوزيع»، إن الحملة ساهمت إلى حد بعيد في زيادة الوعي بأهمية السلامة وتقليل الحوادث ذات الصلة بعمليات التزود بالوقود، وإن التعاون الفعال بين الجمهور والجهات المعنية كان حاسماً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

وأكد مواصلة العمل لضمان بيئة آمنة ومستدامة، والتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، من خلال التعاون مع الشركاء والمجتمع.

بدوره، أكد سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، أن الحملة حققت، في دورتها الخامسة، المزيد من النتائج والأصداء الإيجابية، بفضل تكامل الجهود الوطنية والعمل المشترك والبناء بين كافة الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز الوعي لدى مستخدمي ومرتادي محطات الوقود، بقواعد السلامة والأمن المتبعة فيها.

وأكد قائد عام الدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي، أن هذه الحملة شكلت جهوداً استثنائية، لتعزيز العمل التوعوي في مجالات الحماية والوقاية والسلامة العامة، مشيراً إلى أن حملات التوعية تعد جانباً مهماً في جهود الوقاية التي يبذلها قطاع الدفاع المدني، في تعزيز الاستعداد والجاهزية، وبناء القدرات.

وقال إن وزارة الداخلية تعمل مع الشركاء في هذه الحملة الوطنية، لنشر الثقافة الوقائية والتوعوية، من خلال استهداف مستخدمي محطات الوقود للتعريف باشتراطات الوقاية من الحرائق والسلوكيات الصحيحة الواجب اتخاذها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.