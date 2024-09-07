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علوم الدار

تحديد إجازة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

تحديد إجازة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية
7 سبتمبر 2024 15:41

تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2024، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف.

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وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

المصدر: وام
المولد النبوي
الحكومة الاتحادية
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