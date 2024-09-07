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علوم الدار

بيان مشترك عقب اجتماع عبدالله بن زايد ووزير خارجية المملكة المتحدة

بيان مشترك عقب اجتماع عبدالله بن زايد ووزير خارجية المملكة المتحدة
7 سبتمبر 2024 16:18

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي ديفيد لامي عضو البرلمان، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، الذي أجرى أول زيارة رسمية له إلى دولة الإمارات بتاريخ 5 سبتمبر.

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وناقش سموه ومعالي لامي العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل البناء على الروابط التاريخية العميقة في إطار تطوير الشراكة المستقبلية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، والتعاون في مجال الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، والتنسيق الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي والعمل الإنساني.
وناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية واتفقا على أهمية خفض التصعيد، وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد ومعالي لامي عن حرصهما على استمرار التواصل الوثيق.

المصدر: وام
ديفيد لامي
الإمارات
عبدالله بن زايد
المملكة المتحدة
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