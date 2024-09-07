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علوم الدار

"الأرصاد": طقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
7 سبتمبر 2024 18:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراًوحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:42 والمد الثاني عند الساعة 03:52 و الجزر الأول عند الساعة  09:17 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

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و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 51:11 والمد الثاني عند الساعة 22:01 و الجزر الأول عند الساعة   35:18 والجزر الثاني عند الساعة 25:06.

المصدر: وام
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