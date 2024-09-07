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حاكم رأس الخيمة يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة

حاكم رأس الخيمة يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة
7 سبتمبر 2024 22:27

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل العشاء الذي أقامه تشاو لونغ، حاكم مقاطعة فوجيان، بجمهورية الصين الشعبية، لكبار القادة والشخصيات، المشاركين في فعاليات الدورة الـ24 من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة.

شهد الحفل، الذي أقيم في منتجع "سيفيو شيامن"، رؤساء الوفود المشاركة في المعرض، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال.

يأتي الحفل قبل يوم من إلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، كلمة رئيسية في افتتاح فعاليات "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، الذي يشارك فيه أكثر من 1,000 وفد تجاري، ونحو 5,000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال، ويستمر أربعة أيام.

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يزور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والوفد المرافق له، بعد انتهاء فعاليات الحدث، مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، ورجال الأعمال.

يُقام معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، الذي تستضيفه وزارة التجارة الصينية، سنوياً في مدينة شيامن، ويعد منصة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية.

وقد تطور الحدث في الأعوام القليلة الماضية، ليصبح أحد أكثر الفعاليات الاستثمارية الدولية تأثيراً في العالم، حيث يشارك فيه قادة حكومات، ورجال أعمال من أكثر من 100 دولة، ويحضره مسؤولون حكوميون من أكثر من 100 مدينة من 31 مقاطعة، وبلديات، ومناطق حكم ذاتي في الصين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة
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