الأحد 8 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تخريج دفعة من «برنامج إعداد وتمكين المشرفين الأكاديميين»

المشاركون بالبرنامج في صورة جماعية (من المصدر)
8 سبتمبر 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان بن شخبوط يشيد بنجاح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

احتفلت شرطة أبوظبي، وأكاديمية ربدان بتخريج 15 مشاركاً من منتسبي شرطة أبوظبي، ضمن برنامج «إعداد وتمكين المشرفين الأكاديميين»، والذي عُقِدَ في أكاديمية ربدان، بحضور جيمس مورس رئيس الأكاديمية والعميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، ومنتسبي أكاديمية ربدان.
ويأتي البرنامج دعماً للجهود الوطنية الهادفة للارتقاء بعملية الإشراف الأكاديمي، وتحليل التحديات التي تواجه المشرفين الأكاديميين، وآلية التغلُّب عليها، إلى جانب تعزيز العملية التعليمية من لحظة القبول والتسجيل إلى التخرُّج، وما بعد التخرُّج.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
أكاديمية ربدان
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
اليوم 16:47
مترو دبي
علوم الدار
افتتحه محمد بن راشد في 9/9/2009.. نحو 2.4 مليار راكب نقلهم مترو دبي على مدار 15 عاماً
اليوم 18:40
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
الرياضة
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
اليوم 19:19
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
الرياضة
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
اليوم 19:17
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
الرياضة
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
اليوم 19:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©