«معاً لإسعادهم» تدعم 97 مشروعاً إنتاجياً

الشارقة (الاتحاد)

ساهمت تبرعات المشتركين في مبادرة «معاً لإسعادهم»، التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، في تنفيذ 97 مشروعاً من مشاريع الأسر المنتجة، بالتنسيق والتعاون مع سفارات وقنصليات الدولة في 10 بلدان من الدول المشمولة بخريطة برامج المساعدات الخارجية.

وقال مدير إدارة جمع التبرعات بجمعية الشارقة الخيرية خالد القصاب: إن مبادرة معاً لإسعادهم من المبادرات الشبابية التي تبناها أحد المواطنين المتطوعين والذي بادر بتقديم استقطاع مالي عن قيمة كل فاتورة من مبيعات منشأته الخاصة، ومن ثم توسعت الجمعية في تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع عدد آخر من أصحاب المحال والمنشآت التجارية المماثلة، بهدف تنمية الموارد والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لديها، من خلال تخصيص درهم من قيمة كل فاتورة كمساهمة خيرية من قبل أصحاب هذه المنشآت، لدعم المشاريع الخيرية المقرر تنفيذها داخل وخارج الدولة.

وأثمرت مساهمات المتبرعين من خلال مبادرة «معاً لإسعادهم» عن تنفيذ 97 مشروعاً إنتاجياً، والذي يعد من المشاريع الرائدة في الجمعية، حيث يهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة من خلال توفير فرص عمل مستدامة تساعدها على تحسين دخلها المعيشي، وساهمت مبادرة «معاً لإسعادهم» في تنفيذ باقة متنوعة من المشاريع الإنتاجية، منها 44 مشروعاً من مشاريع الخياطة والتطريز في بنجلاديش وموريتانيا ومصر وليبريا، ومن خلالها يتم تقديم آلات الخياطة للعاملين في مهنة الحياكة، مع تنظيم الدورات التدريبية للأسر لإنتاج الملابس وتوفير قوت يومهم من ريع مبيعات تلك المنتجات، إلى جانب شراء 30 قارب صيد وتسليمها للعاملين بحرفة الصيد في المناطق الساحلية بدول النيجر وإندونيسيا والفلبين، حيث يعد هذا المشروع وسيلة فعالة للأفراد الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، وقد تم توزيع قوارب الصيد المجهزة بجميع المستلزمات الأساسية مثل الشباك والمحركات، مع تنظيم دورات تدريبية متخصصة للصيادين على كيفية استخدام هذه المعدات بشكل فعّال وآمن لتمكينها من تحسين دخلها والاعتماد على نفسها في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وأضاف القصاب: أن تبرعات المبادرة دخلت كذلك في توفير 13 مطحنة للحبوب وتسليمها لمستحقيها في السنغال وبوركينافاسو وطاجيكستان، وهي من المشاريع التي تساعد الأسر في المجتمعات الريفية على تحويل محاصيلهم الزراعية إلى منتجات غذائية قابلة للاستهلاك أو البيع، والقيام على طحن حبوب الأسر المجاورة بمقابل مادي يساعدهم في تحقيق الاستقلالية المالية وتقليل الاعتماد على مساعدات المؤسسات الخيرية، مضيفاً أن المشاريع المنفذة من ريع مبادرة «معاً لإسعادهم» شملت أيضاً توزيع 10 مركبات ذات الثلاث عجلات «رقشا» للأفراد المحتاجين الذين يمكنهم استخدامها كوسيلة لنقل الركاب والبضائع بين القرى بمقابل مادي يسهم في تحقيق الكفاف والتعفف عن انتظار المساعدات من المؤسسات الخيرية والاعتماد على عملهم في كسب قوت يومهم.