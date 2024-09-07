الأحد 8 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم

خلال المنافسات (من المصدر)
8 سبتمبر 2024 01:30

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
12 متسابقة في اليوم الثاني من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم
تألق إماراتي في «بينوس كلاسيك لبناء الأجسام»

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم (1446هـ/ 2024م)، بمشاركة 60 متسابقة من جميع أنحاء العالم، وذلك بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إلى جانب عدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقات وجمع من المتابعين. تعتبر المسابقة واحدة من أهم الفعاليات القرآنية الدولية وتستهدف الإناث فقط، وتمنحهن منصة لإظهار قدراتهن في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.
وبدأت المسابقة بتلاوة عطرة من فضيلة الدكتور عبدالفتاح درويش الطاروطي، عضو لجنة التحكيم، وألقى فضيلة الدكتور سالم محمد الدوبي، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، كلمة ترحيبية أكد فيها عظمة القرآن الكريم ودوره في رفع شأن حافظيه.
وأشاد الدوبي بالتنظيم المتميز للمسابقة والدعم المستمر الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن المسابقة تتميز بين مثيلاتها من المسابقات القرآنية الدولية بكونها مخصصة للإناث فقط، وتستقطب حافظات القرآن من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أشار أحمد الزاهد، رئيس اللجنة الإعلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إلى أن المسابقة أصبحت منصة عالمية تجمع حافظات القرآن الكريم من كل القارات، وتعكس مكانة المرأة المسلمة ودورها في حفظ كتاب الله، منوهاً إلى أن المسابقة هذا العام تشهد مشاركة قوية وتنظيماً محكماً يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من اللجنة المنظمة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحة.
وخلال اليوم الأول من المسابقة، تنافست 11 متسابقة أمام لجنة التحكيم، بواقع خمس متسابقات في الفترة الصباحية، هن: خديجة عبدالكريم طاهر أحمد من أفريقيا الوسطى، وفيو ثيري ناينج من ميانمار، وزينب عبدالرحمن من غانا، وآسيا محمود قوداني من الصومال، وكاميلوهدايا كورا من توغو، فيما شاركت في الفترة المسائية 6 متسابقات، هن: أسماء دوكوري من مالي، وأم سليم آدم إسحاق من تشاد، وخولة سيساو من بوركينا فاسو، وفهيمة إبراهيم عبدالله من الفلبين، وسارة يوسف عبده محمود من إريتريا، مدينة نيوموتوني من رواندا.
وتنافست جميع المشاركات في حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على أدائهن، مشيرين إلى تميز بعضهن في الأداء والالتزام بتجويد التلاوة والوقف والابتداء الصحيح، فيما تتنافس غداً 12 متسابقة، ست في الفترة الصباحية ومثلهن في الفترة المسائية.

مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم
دبي
الممزر
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
اليوم 16:47
مترو دبي
علوم الدار
افتتحه محمد بن راشد في 9/9/2009.. نحو 2.4 مليار راكب نقلهم مترو دبي على مدار 15 عاماً
اليوم 18:40
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
الرياضة
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
اليوم 19:19
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
الرياضة
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
اليوم 19:17
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
الرياضة
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
اليوم 19:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©